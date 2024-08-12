Manisa Basket'e NBA Patentli Forvet

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Basket, ABD'li forvet Jamorko Pickett ile anlaştığını duyurdu

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Manisa Basket'e NBA Patentli Forvet

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Manisa Basket, daha önce NBA'de de forma giyen Amerikalı forvet Jamorko Pickett ile anlaştı.

27 yaşında, 2.06 boyundaki Pickett, 2021 yılında NCAA'de Georgetown Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2021-22 sezonunda Detroit Pistons ile 13 NBA maçına çıktı. Oyuncu NBA'de 3.8 sayı, 2.5 ribaund ortalaması yakaladı.

Pickett, iki sezon G League'de oynadıktan sonra 2023-24 sezonunu Porto Riko'nun San German takımında bitirdi.

Kaynak: DHA

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