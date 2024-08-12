Beşiktaş Ayrılığı Resmen Açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Francisco Montero ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Montero’nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Francisco Montero ile Yollarımız Ayrıldı Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.”