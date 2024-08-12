Beşiktaş Ayrılığı Resmen Açıkladı

Beşiktaş, Francisco Montero'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarı dileklerine yer verildi.

Beşiktaş Ayrılığı Resmen Açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Francisco Montero ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Montero’nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Francisco Montero ile Yollarımız Ayrıldı Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Etiketler
Beşiktaş Süper Lig
Fenerbahçe Tur İçin Sahaya Çıkıyor Fenerbahçe Tur İçin Sahaya Çıkıyor
Kavurucu Sıcakta Hasadı Başladı: Bin TL Kazandırıyor Kavurucu Sıcakta Hasadı Başladı: Bin TL Kazandırıyor
Bronckhorst 'Muçi' Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Gerektiği Zaman... Bronckhorst 'Muçi' Sorusuna Böyle Yanıt Verdi
Dünyada En Çok Turist Çeken Şehirler Belli Oldu: İlk 10'da Türkiye'den İki İl Var! İlk 10'da Türkiye'den İki İl Var, İstanbul'un Sırası Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İş İnsanının Oğlu Eğlence Mekanında Darp Edildi: Yüzündeki Kemikler Kırıldı! Ünlü İş İnsanının Oğluna Öldüresiye Darp!
Cem Küçük'ten AKP'lilere Sert Sözler: 'Bazı AK Parti'lilerdeki Aşağılık Kompleksi Hiç Bitmez... Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir Size Az Bile Yapıyor!' 'Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir Size Az Bile Yapıyor!'
İkinci El Araç Satışında Yeni Dönem! Ekim Ayından İtibaren... İkinci Elde Yeni Dönem Başlıyor
Kandilli İlk Verileri Paylaştı: Kahramanmaraş'ta Deprem Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem
Dünyanın Gözü Türkiye'deki Bu Tarlada! Başarılırsa Tarihe Geçilecek Dünyanın Gözü Türkiye'deki Bu Tarlada! Başarılırsa Tarihe Geçilecek