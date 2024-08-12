Beşiktaş Ayrılığı Resmen Açıkladı
Beşiktaş, Francisco Montero'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarı dileklerine yer verildi.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Francisco Montero ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Montero’nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Francisco Montero ile Yollarımız Ayrıldı Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Francisco Montero ile Yollarımız Ayrıldı— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2024
Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.
Francisco Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK pic.twitter.com/5rQJETPk9Q