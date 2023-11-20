Manchester United'ın kalecisi Andre Onana hakkında suç duyurusu

Avukat Kerim Bahadır Şeker, Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana ve 4 kişi hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Son Güncelleme:
Manchester United'ın kalecisi Andre Onana hakkında suç duyurusu

29 Kasım'da oynanacak Galatasaray ve Manchester United maçı öncesinde Manchester United'ın tecrübeli kalecisi Kamerunlu Andre Onana hakkında ortaya atılan iddia, merakla beklenen maçın da önüne geçti.

Kamerunlu kaleci Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda Mauritius ile oynadıkları maçta sakatlanmasından dolayı yerine milli kaleci Altay Bayındır'ın oynayabileceği belirtildi.

Andre Onana'nın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değilken Galatasaray Kongre Üyesi Avukat Kerim Bahadır Şeker'den dikkat çeken bir iddia geldi.

Şeker, X hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de TUTUKLANACACAĞINI BİLDİĞİ İÇİN, İstanbul'daki GALATASARAY maçına gelmemek adına rol yapıyor! Şahsımı, futbolcu Dany Nounkeu ve Cedric Leandre Tchoumbe Fankam ve birkaç arkadaşıyla birlikte dolandıran André Onana ONANA isimli futbolcu hakkında pazartesi günü İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacağım. Tüm kamuoyuna duyurulur! Dipnot: Fake vs. değil bizzat kendilerinin olduğuna dair ses kayıtları, ekran görüntüleri ve mesajlaşmalar mevcut. @ManUtd @Casemiro" dedi.

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Ağızda dağılan kıyır kıyır poğaça böyle pişiriliyor! Üstü de kararmıyor Ağızda dağılan kıyır kıyır poğaça böyle pişiriliyor! Üstü de kararmıyor
Kulüp başkanı Tahir Kıran'dan kadın futbolcuya cinsiyetçi sözler: Yatarak ancak ......'lar kazanır Kulüp başkanı Tahir Kıran'dan kadın futbolcuya cinsiyetçi sözler: Yatarak ancak ......'lar kazanır
Metin Uca hakkında bilinmeyenler. Ölümünün ardından herkes öğrendi Metin Uca hakkında bilinmeyenler. Ölümünün ardından herkes öğrendi
Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı'dan Büyükekşi'ye 'parmak sallama' yanıtı: Özür dilemedikçe stada sokmayacağım Serdal Adalı'dan Büyükekşi'ye 'parmak sallama' yanıtı: Özür dilemedikçe stada sokmayacağım
ÇOK OKUNANLAR
Kalbi en temiz 3 burç belli oldu! Bir bebek kadar saf ve masumlar Kalbi en temiz 3 burç belli oldu
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin düzenlediği çekilişlerin dekontları ortaya çıktı: "Hamile kadını beter etmişler" Özlem ve Tayyar Öz çiftinin düzenlediği çekilişlerin dekontları ortaya çıktı
Altınlı pozlarıyla gündem olan fenomenden parasını isteyen mağdura: "Dua et, o para seni bulur" Altınlı pozlarıyla gündem olan fenomenden parasını isteyen mağdura: "Dua et, o para seni bulur"
SGK uzmanı asgari ücret ve emekli aylığı için oran verdi: İşte olası zamlı maaşlar SGK uzmanından asgari ücret ve emekli aylığı tahmini
İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı geldi: Yükseleceği rakamı açıkladı İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı geldi