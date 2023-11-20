Manchester United'ın kalecisi Andre Onana hakkında suç duyurusu

29 Kasım'da oynanacak Galatasaray ve Manchester United maçı öncesinde Manchester United'ın tecrübeli kalecisi Kamerunlu Andre Onana hakkında ortaya atılan iddia, merakla beklenen maçın da önüne geçti.

Kamerunlu kaleci Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda Mauritius ile oynadıkları maçta sakatlanmasından dolayı yerine milli kaleci Altay Bayındır'ın oynayabileceği belirtildi.

Andre Onana'nın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değilken Galatasaray Kongre Üyesi Avukat Kerim Bahadır Şeker'den dikkat çeken bir iddia geldi.

Şeker, X hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de TUTUKLANACACAĞINI BİLDİĞİ İÇİN, İstanbul'daki GALATASARAY maçına gelmemek adına rol yapıyor! Şahsımı, futbolcu Dany Nounkeu ve Cedric Leandre Tchoumbe Fankam ve birkaç arkadaşıyla birlikte dolandıran André Onana ONANA isimli futbolcu hakkında pazartesi günü İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacağım. Tüm kamuoyuna duyurulur! Dipnot: Fake vs. değil bizzat kendilerinin olduğuna dair ses kayıtları, ekran görüntüleri ve mesajlaşmalar mevcut. @ManUtd @Casemiro" dedi.