Kulüp başkanı Tahir Kıran'dan kadın futbolcuya cinsiyetçi sözler: Yatarak ancak ......'lar kazanır

Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un eski başkanı Tahir Kıran'ın skandal hareketi hakkında açıklama geldi.

Şimdilerde Beylerbeyi Spor'un başkanlığını yapan Kıran, Kadınlar Süper Ligi maçında Ankara B.B. Fomget Spor'un konuğu oldu.

Ankara ekibinin 2-0 kazandığı maça Tahir Kıran'ın Olha Ovdiychuk'a ettiği cinsiyetçi küfür damga vurdu.

ABB Fomget'in oyuncusu Ovdiychuk'un, yere düştüğü bir pozisyon için Kıran'ın, sosyal medya hesabından oyuncunun kendini yere attığını iddia ederek, "Yatarak ancak ......'lar kazanır!" dedi.

Ankara B.B. Fomget Kulübü, Kıran'a sosyal medya üzerinden çok sert bir cevap verdi.

Kulübün açıklaması şöyle:

"Beylerbeyi Spor Başkanı Sn. Tahir Kıran'ı şiddetle kınıyoruz. Kadın Futbol Takımımızın Süper Lig'de Beylerbeyi Spor'u 1-0 yendiği maçın ardından Beylerbeyi Spor başkanı Sn. Tahir Kıran, kişisel sosyal medya hesabından maçtan bir görüntü paylaşmış, ardından attığı hikâyede ise takımımızın haklı galibiyetine gölge düşürmeye çalışmış, takımımıza ve sporcumuz Olha Ovdiychuk'a hakaret etmiştir. Takımının yenilgisini hazmedemeyen ve çareyi küfürde bulacak kadar acizleşen Sn. Tahir Kıran'ı esefle kınıyoruz! Kendisi, kadın futboluna beraberinde getirdiği küfür ve hakareti bırakmalı, kadına şiddetin sadece fiziksel olmadığını bilmelidir. Bu tip spor ahlakına yakışmayan söylemler ancak söyleyene zarar verir. Burası sporun, dostluğun ve centilmenliğin egemen olması gereken kadın futbol camiasıdır. Bu söylem ne camiamızın ne de milletimizin özünde yer almayan, insani hiçbir özellik barındırmayan, düpedüz kadına şiddet olmasının yanı sıra spor etiğine ve genel ahlaka da aykırı bir tutumdur. Türk kadın futbolunun lokomotif kulüplerinden biri olan, son şampiyon ve namağlup ünvanlarını koruyan, başkentimizin gözbebeği ABB FOMGET Takımımızı temsil eden; Başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik direktörümüze ve sporcularımıza karşı haddini aşan ifadelere gerektiği şekilde cevap verileceğini ve bu ifadelere uygulanacak yaptırımların sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm temsilcilerin dikkatine sunarız."

💥 REZİLLİK! Beylerbeyispor Başkanı Tahir Kıran'dan kadın futbolcuya skandal hakaret!



🚨 Rizespor Eski Başkanı olarak tanınan Tahir Kıran, Beylerbeyispor - ABB FOMGET maçında kendini yere attığı gerekçesiyle rakip takımın futbolcusu Olha Ovdiychuk'a 'Yatarak ancak ......'lar… pic.twitter.com/yEp5FrA7xh — Extra Futbol (@extrafutbol10) November 20, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem