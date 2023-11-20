Alperen Şengün'den double-double: Kulüp rekorunun yeni sahibi oldu

12 Dev Adamın parlayan yıldızı Alperen Şengün ABD'yi sallamaya devam ediyor.

Amerika ve Kanada takımlarının yer aldığı dünyanın en iyi basketbol ligi kabul edilen NBA'de, Batı Konferans'ı ekipleri Houston Rockets, Lebron James’li Los Angeles Lakers’a konuk oldu.

Rockets, Milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün double-double yaptığı karşılaşmada Lakers'a 1 sayı farkla 105-104 yenildi.

21 yaşındaki uzun, maçta 23 sayı, 10 ribaund, 5 asist, 1 blok ve 11'de 16 saha içi isabetine imza atarak geceye damga vurdu.

Şengün ayrıca Rodney McCray'e ait olan, kulüp tarihinde 2000 sayı, 1000 ribaunt ve 500 asist istatistiklerini yakalayan en genç oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu.

İSTATİSTİKLER

Lakers'ta LeBron James 37 sayı, 6 ribaund, 8 asistle galibiyette etkili oldu. Ayrıca Anthony Davis 27 sayı, 10 ribaund, Austin Reaves 17 sayı, 6 ribaund, 6 asistlik katkı verdi.

Houston'ta Dillon Brooks 24 sayı, Fred VanVleet 15 sayı, 16 asistle takımlarına katkıda bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem