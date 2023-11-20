Hande Baladın'a asitli tehditte skandal karar

Milli voleybolcu Hande Baladın'a asitli tehditte bulunan Mustafa Neşeli olayı hakkında Savcılık takipsizlik kararı verdi.

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Hande Baladın'a asitli tehditte skandal karar

Filenin Sultanları'nın ve Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı voleybolcusu Hande Baladın, geçtiğimiz aylarda Mustafa Neşeli isimli bir şahıs tarafından 'Yüzüne asit atacağım' şeklinde tehdit edilmişti.

Neşeli bu tehdidinden dolayı tutuklanmış, ardından serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin "Zincirleme silahla tehdit" suçundan 2.5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilmişti.

Hakim karşısına çıkan Neşeli, "Ben bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım müştekiden özür diyorum" demiş ardından tahliye edilmişti. Mahkeme ayrıca sanık Mustafa Neşeli'nin akıl sağlığı raporu almasına karar vermiş ve dosyayı uzlaştırma büroya göndermişti.

Hem Baladın hem Eczacıbaşı'nın şikayetçi olduğu Neşeli için karar çıktı.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, asistli tehdit olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

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