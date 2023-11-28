Manchester United İstanbul'da
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak İngiltere'nin Manchester United ekibi, İstanbul'a geldi.
Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için özel uçakla İstanbul'a geldi.
İngiltere temsilcisini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait özel uçak 20.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Genel Havacılık Terminali'nden güvenlik önlemi altında çıkış yapan İngiliz takımı, havalimanından 21.20 sıralarında ayrılarak konaklayacakları otele hareket etti.
Milli futbolcumuz Altay Bayındır'ın da yer aldığı maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:
"Andre Onana, Altay Bayındır, Tom Heaton, Diogo Dalot, Victor Lindelof, Harry Maguire, Sergio Reguilon, Luke Shaw, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka, Sofyan Amrabat, Bruno Fernandes, Dan Gore, Hannibal, Kobbie Mainoo, Scott McTominay, Antony, Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund, Joe Hugill, Anthony Martial, Facundo Pellistri."