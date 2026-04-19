Manchester City Arsenal'i Yıktı, Zirvede Hesaplar Değişti

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında zirve yarışını doğrudan etkileyen maçta Manchester City, sahasında Arsenal’i 2-1 mağlup etti. Etihad Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 16. dakikada Rayan Cherki’nin golüyle öne geçti. Arsenal sadece iki dakika sonra, kaleci Donnarumma’nın hatasını iyi değerlendiren Kai Havertz'le skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 tamamlandı.

HAALAND SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda baskısını artıran Manchester City, 65. dakikada Erling Haaland’ın golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Guardiola’nın ekibi, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

BİR MAÇI EKSİK

Bu sonuçla puanını 67’ye yükselten Manchester City, zirve takibini sürdürdü. Bir maçı eksik olan City, erteleme karşılaşmasını kazanması halinde lider Arsenal ile puanları eşitleme şansı yakalayacak. Üst üste ikinci yenilgisini alan Arsenal ise 70 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Manchester City deplasmanda Burnley ile karşılaşacak, Arsenal ise sahasında Newcastle United’ı konuk edecek.

