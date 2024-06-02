Maliyeti dudak uçuklattı: Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı ücret ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun, bir yılda kazanacağı ücret ortaya çıktı.

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Maliyeti dudak uçuklattı: Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı ücret ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan ve bugün saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda imzalanan görkemli törenle, on binlerce taraftarla buluşan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı ücret dudak uçuklatıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Jose Mourinho transferinin bitirilmesinde kilit rol oynayan sportif direktör Mario Branco’nun, aynı zamanda vatandaşı olan Portekizli teknik adam Jose Mourinho’ya 120 sayfalık bir dosya gönderdiği öğrenildi.

Taraflar arasındaki anlaşmanın sağlanması sonrasında Mourinho’ya ulaşan raporda, sadece futbol takımı ile ilgili değil, tesisler ve kulüple ilgili her bilginin yer aldığı bilgisine ulaşıldı.

MOURINHO'NUN ALACAĞI ÜCRET

Fenerbahçe’ye imzayı atan Jose Mourinho’nun, 2 yıl için yardımcılarıyla birlikte toplamda 46 milyon Euro kazanacağı öne sürülmüştü. Portekizli çalıştırıcının, Kanarya’daki görev süresi boyunca bonuslar hariç senelik 10 milyon Euro kazanacak. Mourinho'nun yardımcılarına ise toplamda yaklaşık 2 milyon Euro verilecek.

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