Fernando Muslera, tarihi rekorun peşine düştü

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde yeni bir rekoru kırmak için hazırlanıyor.

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Fernando Muslera, tarihi rekorun peşine düştü

Uruguaylı file bekçisi; bu süreçte 7 lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 kez de Süper Kupa sevinci yaşadı. Fernando Muslera, şampiyonluk sayısında gözünü zirveye dikti.

Tecrübeli kaleci, Galatasaray'da en çok şampiyonluk yaşayan yabancı futbolcu konumunda bulunuyor. Sarı kırmızılı kulüp tarihinde en çok lig şampiyonluğu yaşayan futbolcu ise 8 kez ile Bülent Korkmaz...

37 yaşındaki kaleci ligde bir kez daha mutlu sona ulaşırsa bu rekora ortak olacak.

Fernando Muslera'nın sözleşmesi, önümüzdeki sezonun ardından sona erecek. Tecrübeli file bekçisiyle yola devam etmek istenirse sözleşmedeki opsiyon devreye girecek.

Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 56 resmi maçın 52'sinde forma giydi. Ligde 37 maçta görev yapan Uruguaylı eldiven, bu karşılaşmaların 17'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

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