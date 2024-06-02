Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası, Ancelotti'den Arda Güler yorumu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Arda Güler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ancelotti, Güler'e güvendiğine dikkat çekti.

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Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası, Ancelotti'den Arda Güler yorumu

Londra'daki Wembley Stadyumu 11 yıl sonra yeniden şampiyonlar ligi finaline ev sahipliği yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İspanyol devi, Carvajal ve Vinicius Jr. golleriyle kupaya uzandı.

Büyük finallere alışık olan Carlo Ancelotti, 7’nci kez final heyecanı yaşadı. İtalyan teknik direktör, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5’nci kez kazandı.

ANCELOTTİ'DEN ARDA GÜLER SÖZLERİ

64 yaşındaki çalıştırıcı, maç sonrası kupa sevincini TRT Spor'a değerlendirdi.

"Sanki bir rüyadayım. Beni uyandırmasın kimse. Bu güzel başarıyı, sevinci, mutluluğu yaşamak çok güzel bir duygu. Elde edilen bu zaferden dolayı çok mutluyuz. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Çok iyi oynadık. Kupayı hak ettiğimizi düşünüyorum"

Real Madrid teknik direktörü, Arda Güler ile ilgili düşüncelerini de paylaştı.

"O çok genç ama çok büyük yetenek. Başarılı bir grafik çizgi. Ona güveniyoruz."

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