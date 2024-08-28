Maçta Bilincini Yitiren Juan Izquierdo Hayatını Kaybetti

Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Copa Libertadores’te Nacional ile Sao Paulo arasında oynanan çeyrek final mücadelesinde, yaşadığı kalp ritim bozukluğu nedeniyle bilincini yitiren Uruguaylı yıldız Juan Izquierdo’dan acı haber geldi.

Izquierdo maç esnasında aniden yere yığılmış ve sahada ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede 4 gündür yoğun bakım altında tutulan Urguguaylı futbolcudan yasa boğan haber geldi.

Izquierdo’nun tüm müdahalelere rağmen, sabah saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Kulübü Nacional, yıldız futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından ybir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Nacional Futbol Kulübü, yüreklerimizde en derin acı ve etkiyle, sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo'nun vefatını duyuruyor, ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Nacional onarılamaz kaybının yasını tutuyor. Huzur içinde yat Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın.