Fred'e Astronomik Teklif! Hiç Düşünmeden...

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Fred'e Suudi Arabistan'dan 30 milyon Euro'luk teklif geldiği iddia edildi. Brezilyalı yıldızın bu teklifi hiç düşünmeden reddettiği kaydedildi.

Fred'e Astronomik Teklif! Hiç Düşünmeden...

Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda taraftarını adeta büyüleyen Fred ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5 golle geçtiği maçta kariyerinin ilk hat-trick'ini yapan Fred’e Suudi Arabistan’dan astronomik bir teklif yapıldığı iddia edildi.

Sabah’ın aktardığı habere göre, yıldız oyuncuya 3 yıl için toplam 30 milyon Euro teklif edildi.

Ancak Brezilyalı yıldızın bu teklifi hiç düşünmeden reddettiği belirtildi.

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