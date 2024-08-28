Fred'e Astronomik Teklif! Hiç Düşünmeden...

Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda taraftarını adeta büyüleyen Fred ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5 golle geçtiği maçta kariyerinin ilk hat-trick'ini yapan Fred’e Suudi Arabistan’dan astronomik bir teklif yapıldığı iddia edildi.

Sabah’ın aktardığı habere göre, yıldız oyuncuya 3 yıl için toplam 30 milyon Euro teklif edildi.

Ancak Brezilyalı yıldızın bu teklifi hiç düşünmeden reddettiği belirtildi.