Luis Nani'den Şaşırtan İmza

Süper Lig'de forma giyen Luis Nani'nin yeni takımı belli oldu. 37 yaşındaki yıldız ülkesinin takımlarından Estrela Amadora'ya imza attı.

Luis Nani'den Şaşırtan İmza

Türkiye Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Adana Demirspor formalarını terleten Luis Nani’nin yeni adresi belli oldu.

Portekizli futbolcu Luis Nani, ülkesinin takımlarından Estrela Amadora'ya imza attı. Gelen bilgiye göre, 37 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla 1 yıllığına anlaştı.

Adana Demirspor'da geçiren Nani, 34 resmi maçta forma giyerken 4 gol ve 3 asist kaydetti.

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