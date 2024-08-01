Dursun Özbek'ten Galatasaraylılara Transfer Müjdesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün taraftarlarının yolunu gözlediği transferlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Özbek, Galatasaray taraftarını mutlu edecek transferleri yapacaklarını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreni sonrası basının sorularını yanıtlayan Özbek, transfer çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Özbek şunları söyledi:

"Bu konuda çalışıyoruz. Çok kısa sürede taraftarlarımızı memnun edecek transferleri yapacağız. Gecikmiş bir şey yok. Geçen sezonki transferlerimize bakarsanız aynı döneme denk geliyor. Yönetim olarak görevimiz taraftarlarımızı memnun etmek. Seyir zevkini yükselten transferleri yapmak. Onun için çalışıyoruz. Yakında inşallah onları sevindirecek haberleri vereceğiz."

Beşiktaş ile 3 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları Turkcell Süper Kupa müsabakasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Özbek, "Güzel ve seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Sezonu güzel bir maçla açarsak aynı şekilde devam eder. Olaysız ve sakatlık olmayan bir sezon diliyorum." dedi.