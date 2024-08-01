Yüzme Milli Takımı Olimpiyatlara Veda Etti

Türkiye Yüzme Milli Takımı, kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında son 8'e kalamayarak elendi.

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Yüzme Milli Takımı Olimpiyatlara Veda Etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yüzmede kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında son 8'e kalamadı.

Paris'teki La Defense Arena'da yapılan 4x200 metre serbest bayrak yarışı elemelerinde Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan ay-yıldızlı takım mücadele etti.

Serisini 8.05.18'lik dereceyle 8. sırada bitiren ve genel klasmanda da 16. sırada yer alan milli takım, oyunlara veda etti.

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