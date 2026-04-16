Lionel Messi Barcelona'dan Kulüp Satın Aldı

Aktif futbol hayatını Amerika'da sürdüren Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, İspanya 5’inci Lig ekibi Cornella’yı satın aldı.

Barcelona banliyösünde yer alan Cornella, kulübün yeni sahibinin Messi olduğunu duyurdu. Futbolcunun bu hamleyle ‘Katalonya’daki sporun gelişimine bağlılığını pekiştirdiği’ söylendi.

ALBA'NIN YETİŞTİĞİ KULÜP

Cornella, geçtiğimiz son iki sezonda üst üste iki kez küme düşmüştü. Kulübün altyapısından Arsenal kalecisi David Raya ve Messi’nin eski takım arkadaşı Jordi Alba gibi birçok üst düzey oyuncu yetişmişti.

Sekiz kez Ballon d’Or kazanan Messi, şu anda ABD’de Inter Miami forması giyiyor.

38 yaşındaki futbolcu, Barcelona akademisinden yetişmiş ve Katalan takımının as takımında 17 sezon forma giymişti. Arjantinli yıldız önceki açıklamalarında futbolu bıraktıktan sonra Katalonya’da yaşayacağını söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi

