Kahramanmaraş'taki Katliamı 'Tek Hamleyle' Durduran Kahraman Veli O Anları Anlattı: 'Affet Beni' Diye Bağırdı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş'ta öğrenim gördüğü okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, 1'i öğretmen 8'i öğrenci 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Mersinli'nin otopsi raporu ortaya çıktı.

'BACAĞINDA ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE KESİCİ ALET YARASI'

2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman bilirkişisi ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluştan heyet tarafından yapılan incelemelerde katliamı gerçekleştirdikten sonra etkisiz hale getirilen Mersinli'nin sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi.

Cilt ve cilt altı bulgularına göre kullanılan kesici delici aletin bir tarafının künt, bir tarafının ise keskin nitelikte olduğu dile getirildi. Ölümünün kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğunun altı çizildi.

SIRTINDAN 4 ADET ELEKTROD PEDİ ÇIKTI

Adli Tıp raporuna göre 1.79 cm boyunda yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olan Mersinli'nin incelenmesinde ölü lekelerinin vücut arka bas görmeyen alanlarda hafif şiddette olduğu görüldü. Ellerinde ise naylon koruma poşeti ve sırt kısmında ise 4 adet elektrod pedi (ağrı kesici, kas çalıştırıcı yapışkanlı iletken madde) olduğu saptandı.

SALDIRGANI AŞÇI OLAN BİR VELİ ETKİSİZ HALE GETİRMİŞ

Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin nasıl etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Saldırgan, aynı okulda iki çocuğu okuyan ve başka bir kurumda aşçılık yapan veli Necmettin Bekçi tarafından durduruldu.

'OKULA ARKA KAPIDAN GİRDİM'

Bekçi, ifadesinde şu sözleri söyledi; "Okuldan sesler geldiğini duyunca çocuklarım okulda olduğu için koşarak okula gittim. Okulun arka kapısından kantin bölümünden bina içerisine girdim. Arka merdivenlerden çıktığımda bir şahsın yerde yattığını ve bu şahsı tutmaya çalışan birkaç kışiyi gördüm. Bildiğim kadarı ile şahsı tutmaya çalışanlardan biri okulun kantincisi Ümit isimli şahıs ve diğer 2 şahıs ise okulun öğretmenleriydi ancak isimlerini bilmiyorum.

'KAÇIP BAŞKALARINA SALDIRMASINI ÖNLEMEK İÇİN BIÇAĞI SALLADIM'

Saldırganın elimizden kurtulmaya çalışması üzerine o esnada nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile hatırladığım kadarı ile bir defa bacağına doğru bıçağı salladım ancak değip değmediğini bilmiyorum. Benim bıçağı sallamamdaki amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti. Şahıs direnmeye devam ediyordu. okulun içerisine gelen velilerden birkaç şahsın da yerde yatan şahsa tekme attı."

SON SÖZLERİ 'AFFET BENİ AFFET' OLMUŞ

Saldırganın üzerine atladık ters kelepçe yaptık. Polis arkadaşlar gelene kadar yerden kaldırmadık. Çok farklı bir çırpınış yaşandı orada. 'Affet beni affet' diye bağırıyordu.

Kaynak: tv100