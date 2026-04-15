Yok Artık! Devler Ligi'nde Arda Şov

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, İspanyol devi Real Madrid'i konuk diyor. Kritik mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, Manuel Neuer'in hatasını affetmedi.

Arda, Neuer'in çıkartmak istediği ancak 35. saniyede önünde bulduğu topu, ceza sahasının dışında ağlara gönderdi.

ŞIK BİR GOL DAHA

Bayern Münih de 6. dakikada bu gole yanıt verdi. Arda'nın bu gole yanıtı de gecikmedi. Milli Yıldız, bu defa 29. dakikada serbest vuruştan harika bir golle takımını yine öne geçirdi.

Kaynak: Haber Merkezi