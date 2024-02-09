Liderlik yarışı sürüyor: Süper Lig'de 25. hafta başlıyor
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanacak. Bu haftanın merakla beklenen maçları Galatasaray-Başakşehir karşılaşması ile Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaması.
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanacak.
Adana Demirspor-Kasımpaşa maçıyla açılışı yapılan haftada, liderlik yarışını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı maçların sonuçları merakla bekleniyor.
Sarı kırmızılılar yarın saat 19:00'da Başakşehir ile karşılaşacak.
Lig lideri Sarı lacivertliler ise pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek.
İşte 25. haftanın programı:
Bugün
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
Yarın
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
11 Şubat Pazar
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)
12 Şubat Pazartesi
17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)
20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)
Kaynak: AA