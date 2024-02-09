Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig maçlarında bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
9 Şubat Cuma
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
10 Şubat Cumartesi
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
11 Şubat Pazar
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: Emre Kargın
16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay
12 Şubat Pazartesi
17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: Kadir Sağlam