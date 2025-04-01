Yeşil Sahadan Ameliyata! Olanlara Kimse İnanamadı
La Liga'da tüyleri diken diken eden bir sakatlık meydana geldi. Las Palmas kalecisi Jasper Cillessen Celta Vigolu Borja Iglesias ile çarpışmasının ardından bağırsak ameliyatı olmak zorunda kaldı.
İspanya La Liga’da Celta Vigo ile Las Palmas arasında oynanan karşılaşmada, çok ilginç bir sakatlık yaşandı.
Karşılaşmanın 27’inci dakikasında Las Palmas kalecisi Jasper Cillessen Celta Vigolu Borja Iglesias ile çarpışmasının ardından karşılaşmaya devam edemedi. Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan Hollandalı kalecinin bağırsak yaralanması yaşadığı belirlendi.
İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, talihsiz kaleci yaşadığı bağırsak problemi nedeniyle apar topar ameliyata alındı.
Kaynak: Haber Merkezi