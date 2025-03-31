Maçın Oyuncusuna 4 Koli Yumurta Ödül Verdiler

Yıldız oyuncu Haaland'ın kariyerine başladığı Bryne Futbol Kulübü, maçın oyuncusuna ilginç bir ödül verdi.

Son Güncelleme:
Maçın Oyuncusuna 4 Koli Yumurta Ödül Verdiler

Norveçli yıldız golcü Erling Haaland'ın futbola başladığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt'e 1-0 yenildikleri maçın oyuncusuna 4 koli yumurta hediye etti.

Yumurta ödülü tercihi, kulübün yerel tarım ve hayvancılık ile olan bağlarından kaynaklanıyor.

Taraftarlar, kulübün çiftçilikle olan bağları nedeniyle bir VIP bilet hizmeti olarak saha kenarında Traktör kepçesi üstünde de maçları seyredebiliyor.

Kulüp, gelecek hafta maçın oyuncusunu bu sefer yerel süt ile ödüllendirecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Erling Haaland Norveç
Son Güncelleme:
Trabzonspor'da Bodrum FK Hazırlığı Trabzonspor'da Bodrum FK Hazırlığı
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
Potada ÇBK Mersin Fırtınası Potada ÇBK Mersin Fırtınası
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı
İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı
Sanat Dünyasının Acı Kaybı! Volkan Konak Hayatını Kaybetti Volkan Konak Hayatını Kaybetti
Sabancı Holding’de Yeni Rekor Sabancı Holding’de Yeni Rekor
Şeref Oğuz Canlı Yayında Flaş Gelişmeyi Duyurdu: Altına Hücum Başladı! Rekor Olacak Şeref Oğuz Canlı Yayında Flaş Gelişmeyi Duyurdu: Altına Hücum Başladı! Rekor Olacak