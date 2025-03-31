Maçın Oyuncusuna 4 Koli Yumurta Ödül Verdiler

Norveçli yıldız golcü Erling Haaland'ın futbola başladığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt'e 1-0 yenildikleri maçın oyuncusuna 4 koli yumurta hediye etti.

Yumurta ödülü tercihi, kulübün yerel tarım ve hayvancılık ile olan bağlarından kaynaklanıyor.

Taraftarlar, kulübün çiftçilikle olan bağları nedeniyle bir VIP bilet hizmeti olarak saha kenarında Traktör kepçesi üstünde de maçları seyredebiliyor.

Kulüp, gelecek hafta maçın oyuncusunu bu sefer yerel süt ile ödüllendirecek.

Kaynak: AA