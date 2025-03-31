Potada ÇBK Mersin Fırtınası

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off karşılaşmasında ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı farklı geçerek yarı finale yükseldi.

Son Güncelleme:
Potada ÇBK Mersin Fırtınası

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final üçüncü maçında ÇBK Mersin, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 91-60 yenerek, seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi. ÇBK Mersin, yarı finalde Galatasaray ile mücadele edecek.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ahmet Kemal Digili, Samet Biner, Hüseyin Çelik
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 11, Anderson 24, Carleton 10, Mccovan 2, Johannes 16, Sinem Ataş 7, Rupert 8, Pelin Derya Bilgiç 13, Derin Yaya
Başantrenör: Ahmet Kandemir
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Wheeler 15, Merve Arı 9, Wallace 7, Serfa 8, Sevgi Tonguç, Merve Uygül, İlayda Güner 9, Rojin Yolcu, Elif Çayır 3
Başantrenör: Efe Güven
1. Periyot: 22-15 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 38-35 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 67-49 (ÇBK Mersin lehine)

Kaynak: İHA

Etiketler
Basketbol Mersin
Son Güncelleme:
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
Sivasspor'da Bayram Hatırası Fotoğraf Sivasspor'da Bayram Hatırası Fotoğraf
Trabzonspor'da Bodrum FK Hazırlığı Trabzonspor'da Bodrum FK Hazırlığı
ÇOK OKUNANLAR
Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı
İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı
Sanat Dünyasının Acı Kaybı! Volkan Konak Hayatını Kaybetti Volkan Konak Hayatını Kaybetti
Sabancı Holding’de Yeni Rekor Sabancı Holding’de Yeni Rekor
Şeref Oğuz Canlı Yayında Flaş Gelişmeyi Duyurdu: Altına Hücum Başladı! Rekor Olacak Şeref Oğuz Canlı Yayında Flaş Gelişmeyi Duyurdu: Altına Hücum Başladı! Rekor Olacak