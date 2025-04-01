Juventus Kenan Yıldız İçin Kararını Verdi

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Avrupa kulüplerinin ilgisini cezbederken, İtalyan devinin milli yıldız ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.

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Juventus Kenan Yıldız İçin Kararını Verdi

İtalya Serie A devlerinden Juventus’ta forma giyen Kenan Yıldız, teknik direktör Igor Tudor dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Avrupa kulüplerinin Kenan’a ilgisi sürerken, Juventus’un yıldız oyuncu ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.

La Gazetta dello Sport2un haberine göre, Premier Lig’den Kenan’a yoğun bir ilgi olmasına rağmen, İtalyan devinin Kenan’ı satmaya yanaşmadığı belirtildi. Yıldız oyuncunun da kariyerine Juventus’ta devam etmek istediği öne sürüldü.

İtalyan basını Juventus’un 80-100 milyon Euro arasındaki bir teklifi reddetmesinin zor olacağını yazsa da bu transfere onay verilmesinin düşük bir ihtimal olduğu kaydedildi.

Kenan Yıldız bu sene çıktığı 42 maçta 7 gol atarken 4 de asist kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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