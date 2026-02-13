Kulüpler Birliği'nin 'Ortak Yayın Geliri’ Teklifine 3 Kulüpten Ret

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kulüpler Birliği Vakfı, dün toplanırken, masada konuşulan konular da ortaya çıkmaya başladı. Kulüpler arasındaki görüşmelerde en dikkat çekici konu ise 'yayın gelirleri' oldu.

3 KULÜP 'RET' OYU VERDİ

Yayın gelirlerinin ortak dağıtımı için toplanan kulüpler arasında yapılan oylamada 14 kulüp “evet” oyu verirken, 3 kulübün ise teklife karşı çıktığı öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi.

Kulüpler Birliği toplantısında alınan kararın uygulanıp uygulanmayacağı TFF yönetiminin inisiyatifine bırakıldı.

Kaynak: Haber Merkezi