Kulüpler Birliği'nin 'Ortak Yayın Geliri’ Teklifine 3 Kulüpten Ret

Kulüpler Birliği’nde yayın gelirlerinin ortak dağıtımıyla ilgili yapılan oylamada 14 kulüp teklife destek verdi, 3 kulüp ise karşı çıktı. Kararın hayata geçirilip geçirilmeyeceği Türkiye Futbol Federasyonu’nun değerlendirmesine bırakıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı, dün toplanırken, masada konuşulan konular da ortaya çıkmaya başladı. Kulüpler arasındaki görüşmelerde en dikkat çekici konu ise 'yayın gelirleri' oldu.

3 KULÜP 'RET' OYU VERDİ

Yayın gelirlerinin ortak dağıtımı için toplanan kulüpler arasında yapılan oylamada 14 kulüp “evet” oyu verirken, 3 kulübün ise teklife karşı çıktığı öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi.

Kulüpler Birliği toplantısında alınan kararın uygulanıp uygulanmayacağı TFF yönetiminin inisiyatifine bırakıldı.

