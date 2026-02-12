Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

UEFA Uluslar Ligi A Ligi kura çekimi Brüksel’de yapıldı. A Milli Takım, güçlü rakiplerle eşleşerek Fransa, İtalya ve Belçika’nın bulunduğu grupta mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı’nın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunun kura çekimi bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı.

Brüksel Fuar Merkezi'nde (Brussels Expo) TSİ 20.00'de düzenlenen kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Çağrı Kanver, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar temsil etti. Portekiz efsanesi Pepe'nin çektiği kura sonucu A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti.,Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu - Resim : 1

UEFA Uluslar Ligi grupları şu şekilde oluştu:

A Ligi

A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye

A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan

A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya

A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler

B Ligi

B1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Kuzey Makedonya

B2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda

B3: İsrail, Avusturya, İrlanda Cumhuriyeti, Kosova

B4: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç

C Ligi

C1: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino

C2: Karadağ, Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Cebelitarık / Letonya

C3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova

C4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Malta / Lüksemburg

D Ligi

D1: Cebelitarık / Letonya, Malta / Lüksemburg, Andorra

D2: Litvanya, Azerbaycan, Lihtenştayn

MAÇ TARİHLERİ

FIFA'nın Uluslararası Maç Takvimi'nde yapmış olduğu değişiklik doğrultusunda, turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, eylül ayı sonu ile ekim ayı başında verilecek tek bir milli maç dönemi içerisinde oynanacak. Gruplardaki son iki maç ise kasım ayında yapılacak.

LİG AŞAMASI

1’inci Maçlar: 24 - 26 Eylül 2026

2’nci Maçlar: 27 - 29 Eylül 2026

3’üncü Maçlar: 30 Eylül - 3 Ekim 2026

4’üncü Maçlar: 4 - 6 Ekim 2026

5’inci Maçlar: 12 - 14 Kasım 2026

6’ncı Maçlar: 15 - 17 Kasım 2026

Çeyrek final, A/B ve B/C Ligleri terfi/küme düşme play-off turları: 25-30 Mart 2027

Finaller (A Ligi): 9-15 Haziran 2027

C/D Ligleri play-off turu: 23-28 Mart 2028

Kaynak: DHA

