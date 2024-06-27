Konyaspor'dan orta sahasını güçlendirecek adım: Ufuk Akyol'u renklerine bağladı

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Konyaspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ufuk Akyol'u transfer etti.

Konyaspor'dan orta sahasını güçlendirecek adım: Ufuk Akyol'u renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, orta saha oyuncusu Ufuk Akyol'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart altyapısında yetişen, Heidenheim, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor takımlarında forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da hazır bulunduğu aktarılırken, "Ufuk, takımımızda 19 numaralı formayı terletecek. Ufuk Akyol'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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