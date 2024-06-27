Yeni bir Seçil Erzan vakası: Özel bir bankanın müdiresi Karşıyaka SK'dan 5 kişiyi dolandırmış

‘Fatih Terim Fonu’ adıyla bilinen fon vurgununda 29 kişiyi "özel fon" adı altında dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdür Seçil Erzan, gündemdeki yerini korurken, bir banka müdiresi daha benzeri bir suçla gündeme geldi.

İzmir Bornova’da özel bir bankanın müdiresi olan Hatice Ö.'nün yüksek kar vaadiyle, Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanın bulunduğu 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı olan banka müdiresi Hatice Ö., yüksek kar vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı.

İddiaya göre, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.’nün parayı üçüncü kişilere gönderdi. Hatice Ö.'nün para topladığı bu kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği ancak, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikayeti üzerine Hatice Ö., hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Ayrıca banka, olayla ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirirken, Hatice Ö.'nün de bankayla ilişiğinin de dün itibariyle kesildiği belirtildi.

Kaynak: İHA