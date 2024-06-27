Avukatlar, İstanbul Emniyeti'nde 15 polis tarafından dövüldü iddiası

Avukat Bahtiyar Kandeğer ve Şehnaz Altunkaya'nın, dün İstanbul Emniyeti'nde gözaltına alınan müvekkillerini görmeye gittiği sırada 15 polis tarafından dövüldüğü iddia edildi.

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Avukatlar, İstanbul Emniyeti'nde 15 polis tarafından dövüldü iddiası

Gazeteci Ruşen Takva, 15 polisin avukat dövdüğünü öne sürdü.

X hesabından paylaşım yapan Ruşen Takva, gözaltına alınan müvekillerini görmeye giden Avukat Bahtiyar Kandeğer ve Şehnaz Altunkaya'nın, dün İstanbul Emniyeti’nde 15 polis tarafından dövüldüğünü iddia etti.

Takva’nın paylaşımı şöyle:

“Dün gece saatlerinde gözaltına alınan müvekkilleri hakkında bilgi almak için İstanbul Emniyeti Organize Şubeye giden avukat Bahtiyar Kandeğer ve Şehnaz Altunkaya, yaklaşık 15 polis tarafından öldüresiye dövüldü. Olay anının kayıt edildiği cep telefonuna el konulurken, avukat Şehnaz Altunkaya’nın içerisinde parasının da olduğu cüzdanı kayboldu. Kandeğer; “Av.Şehnaz Altunkaya aşağı indirilirken yerde ters kelepçeli halde dururken teknelemesi üzerine bu defa ben müdahale ettim. Akabinde yaklaşık 10-15 polis beni yere atıp defalarca tekmelediler. Dün gece kafama aldığım darbelerin tamamı öldürücü idi. Ölmemiş olmam mucizedir.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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