Beykoz Belediyesi'nde 30 kişi yüzde 100 zam: İşçi maaşları 38 bin TL'den 63 bin TL'ye çıktı

Beykoz Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında belediyedeki işçi personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Törende, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile DİSK Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı Faruk Saral sözleşmeyi imza altına aldı.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI VERİLECEK

30 işçinin yararlanacağı 2 yıllık sözleşme kapsamında günlük taban ücretine yüzde 100 zam yapılırken, işçi maaşları ortalama 38 bin TL’den 63 bin TL’ye çıktı. İşçiye eylül ayında 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 2 oranında refah payı da verilecek. İşçiler yılda dört kere 60 günlük ikramiye, sosyal paket, yemek, eğitim ve yakacak yardımı alacak.

İmza töreninde personele hitap eden Başkan Köseler, Türkiye’de artan yoksulluğa karşı işçiyi koruyan bir sözleşme hazırladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

“ÜRETİM NOKTASINDA İŞÇİ ARKADAŞLARIMA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”

“Bu enflasyonist ortamda, TÜİK’in, TEFE ve TÜFE oranlarının gerçeği yansıtmadığı bir ülkede hepimizin gelirinden, kazancından eksilten bir anlayışa karşı yaşam mücadelesi veren bir toplumun bireyleriz. Hepimiz fakirleştiriliyoruz. Üretmeyen bir toplum olduk. Üretim noktasında siz kıymetli işçi arkadaşlarıma büyük görevler düşüyor. Beykoz’da 2000’li yıllarda taşeronlaşma olmayan bir anlayışla yönettiğimiz bu ilçede bugün geldiğimiz nokta şudur: Kamuoyuna duyurduğumuz mali tabloya sürekli itiraz ediyorlar. Aslında bu rakamlar gerçeği yansıtıyor. Kabullenmek istemeyen istemeyebilir. Seçim öncesi ihalesiz git yap dedikleri hesapta olmayan bir takım rakamlar da var. Faiz konusunda bir kalemde 24 aylık faiz işlenmiş durumda, aslında 36 aylık işlenmesi lazım. Bu şahsi bir durum değil. Beykoz Belediyesi’nin şu anki durumuyla ilgili tespittir bu. Ben toplum adına konuşuyorum.”

DİSK Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı Faruk Saral ise “Bu sözleşme Başkan Alaattin Köseler’in emekten yana anlayışının Beykoz’a yeni gelmediğinin geri geldiğinin kanıtıdır. Emekçi arkadaşları mutlu eden bir sözleşme yaptık. Beraber çıktığımız bu yolda Beykoz halkının mutluluğu için hizmet vermek çok kıymetli. Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: ANKA