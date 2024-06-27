Ayşe Ateş, kendisine yöneltilen taciz içerikli mesajı ifşa etti: Yeter ulan, yeter! Ne istiyorsunuz bizden?

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, tehdit ve taciz içerikli mesajlar almasına rağmen adalet mücadelesini sürdürüyor.

X hesabından paylaşım yapan Ayşe Ateş, aldığı taciz içerikli mesajlara isyan ederek, “Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum, yeter! Yeter artık! Ne istiyorsunuz bizden? Kocası için adalet arayan bir kadının namusuna dil uzatacak kadar neden alçalıyorsunuz?” dedi.

Kemal Sunal filmi üzerinden kendisine yapılan taciz içerikli saldırıyı paylaşan Ateş, tacizi ifşa etti.

Ateş’in paylaşımı şöyle:

“Bu kadar aşağılık, seviyesiz bir topluluk. Aşağıdaki videoya bakar mısınız. Küfür, hakaret, tehdit etmeden kendini ifade edemeyen, dosya ile iddianame arasındaki farkı bilmeyen, 18 aydır aynı yalanları sakız gibi çiğneyen, talimatla üzülüp talimatla sevinen, talimatla fikir beyan eden bir kalabalık… Geçirdiği kötü çocukluk döneminin ardından kadın düşmanlığına tutulmuş varlık kırıntıları. Bütün hezeyanları, hazımsızlıkları bir kadına önlerinde diz çöktürememiş, bir kadında karşılarında diz çökme emarelerini görememiş olmamaları. Hukuk kitaplarında “suç işleme özgürlüğüne sahip seçkin kitle” şeklinde bir tanımın olmadığı gerçeğiyle er ya da geç yüzleşecekler.”

Bu kadar aşağılık, seviyesiz bir topluluk. Aşağıdaki videoya bakar mısınız.



Küfür, hakaret, tehdit etmeden kendini ifade edemeyen, dosya ile iddianame arasındaki farkı bilmeyen, 18 aydır aynı yalanları sakız gibi çiğneyen, talimatla üzülüp talimatla sevinen, talimatla fikir… https://t.co/p5wM3DgXe3 — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) June 27, 2024

Paylaşımını alıntılayan Ateş, ayrıca “Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum, yeter! Yeter artık! Ne istiyorsunuz bizden? Kocası için adalet arayan bir kadının namusuna dil uzatacak kadar neden alçalıyorsunuz? Paylaştığınızın arkasında duracak bir omurgaya bile sahip değilsiniz. Sürüne sürüne nereye varmayı planlıyorsunuz? Ama yok öyle paylaşım silerek kurtulmak. Sinan’a yaptıklarınızı Sinan ifşa etmedi ama bana yaptıklarınızı ben edeceğim. Bu millet sizin ne kadar çirkef, iğrenç, seviyesiz olduğunuzu görecek. Hepinizle adalet önünde tek tek hesaplaşacağım. Adaletin şamarını sağlı sollu yiyeceğiniz gün uzak değil!” ifadelerini kullandı.

Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum, yeter! Yeter artık! Ne istiyorsunuz bizden?



Kocası için adalet arayan bir kadının namusuna dil uzatacak kadar neden alçalıyorsunuz?



Paylaştığınızın arkasında duracak bir omurgaya bile sahip değilsiniz. Sürüne sürüne nereye varmayı… https://t.co/DGAYtWd9gw pic.twitter.com/yhJGDqmKC2 — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) June 27, 2024

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin geçtiğimiz gün hazırlanan iddianamede, eşi Ayşe Ateş'in ifadeleri, Ateş'in neden öldürüldüğü ve tetikçi Eray Özyağcı'yı İstanbul'a götüren çakarlı aracın plakası yer almamıştı. Ayrıca iddianamede MHP'nin de adı geçmemişti.

Kamuoyunda Ateş cinayeti sebebiyle MHP'ye yönelik yoğun eleştiriler varken, Ateş'in davasına bakan iki savcı, davadan alınmıştı.

Sinan Ateş cinayetini konu alan dava 1 Temmuz'da Sincan'da görülecek.

Kaynak: Gerçek Gündem