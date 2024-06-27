Sedat Peker'e eşinden doğum günü sürprizi: "Aslan gibi"
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker için sürpriz doğum günü düzenlendi. Eşi Özge Peker'in hazırladığı doğum gününde, Sedat Peker için "Aslan gibi" şarkısı çalındı.
Dün 53'üncü yaşına giren ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu bilinen suç örgütü lideri Sedat Peker'in doğum günü kutlaması sosyal medyada gündem oldu.
Eşi ve ailesi, Peker'in doğum günü için bir kutlama hazırladı. Özge Peker'in hazırladığı sürpriz doğum gününde "Aslan gibi" şarkısı çalındı.
Özge Peker o anları "Korkaklar sevgisini gösteremez. O, cesurların ayrıcalığıdır. Doğum günün kutlu olsun her şeyim" diyerek paylaştı.