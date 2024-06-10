Sedat Peker 'kokain' sevkiyatı yapılıyor demişti: Mersin Limanı'nda bir komutan 'içinde ne olduğu bilinmeyen' 2 adet valiz kaçırmış

Mersin’de bir komutanın gümrükten valiz kaçırdığı aktarıldı.

Geçmişte Sedat Peker’in eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alarak ortaya attığı iddialarda, Mersin’deki Limanı’na Panama’dan gelen ve yakalanan kokainler için, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı işaret etmişti.

Peker şunları söylemişti:

"Bu kokainle ilgili hikayenin gerçeğini anlatayım. Önceden Kolombiya üzerinden geliyordu, en son 4 ton 900 kilo geçen sene 9 Haziran’da yakalandı. Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Eski Başbakanımız sayın Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım Bey. Evet... Bu senenin başında ocak ayında gitti, 4 gün kaldı, şubat ayında gitti, 4 gün kaldı. Karakas Limanı var Venezuela’nın en büyük limanı. Oradan kuru yük gemileri direkt Türkiye'ye gelebiliyor ancak konteyner gemileri Dominik Cumhuriyeti üzerinde durma yapıp o şekilde devam ediyor.

‘KEYİFLE ANLATACAĞIM’

(Süleyman Soylu’yu hedef alıyor) Devamlı şu kadar kokain yakaladık, bu kadar kokain yakaladık diyor ya; ben size bu kokainlerin yerine diş sağlığıyla ilgili maddelerin nasıl imha edildiğini bu kokainlerin ise Avcılar bölgesindeki rezidanslar başta olmak üzere şehrin içindeki bazı lüks rezidanslardaki dairelerde, orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını önümüzdeki günlerde ispatlarıyla, keyifle anlatacağım.”

Söz konusu limanda dikkat çeken bir olayın meydana geldiği bildirildi.

Cumhuriyet’e yazan Barış Pehlivan, Deniz Kuvvetleri’nde tim komutanı M.C.’nin, gümrükten iki valiz kaçırdığını paylaştı.

O komutanın hakkında dava açılsa da takipsizlik kararı verildiği ve görevine devam ettiği de öğrenildi.

İşte Pehlivan’ın o yazısı:

“10 Temmuz 2023 günü saat 10.40’da Mersin Liman Başkanlığı’na bir ihbar gitti. Sabah saatlerinde limana gelen bazı valizler, sıra dışı bir yolla gümrük kontrolünden kaçırılmış, bir araca yüklenmişti. Liman personeli, ihbarın peşine düştü. Kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Sistemin işleyişine onlar da şaşırdı.

‘GÖREVİNE DEVAM ETMİŞ’

Mersin’de limana askeri kapıdan BMW marka bir araba giriş yaptı. Sonrasında limana yanaşan ADA74 isimli RO-RO gemisine yaklaştı. Bir kişi, kendisini bekleyen BMW’ye yöneldi ve elindeki iki valizi bagaja koydu. Araç, askeri kapıdan valizler aranmadan çıktı. Kayıtlar izlendiğinde, aracı kullanan kişi Deniz Kuvvetleri’nde tim komutanı M.C. idi. Gümrük memurları, incelemelerde aynı olayın daha önce de gerçekleştirdiğini tespit etti. Ticaret Bakanlığı ve TSK olayı teyit etti. M.C., soru işareti yaratan bu olaydan sonra görevine devam etmişti.

M.C., TSK’da iki ayrı idari ceza aldı ancak savcılıkta takipsizlik verildi. M.C., soru işareti yaratan bu olaydan sonra görevine devam etmişti. Komutan M.C’nin Mersin’den gümrüğü atlatarak taşıdığı valizlerde ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem