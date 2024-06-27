TÜGVA'nın ilkokul işgaline kaymakamlıktan onay! "Çocuklar üzerinde kampanya yürütülüyor"

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Altınordu İlkokulu'nda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı TÜGVA'nın kaymakamlık onayıyla düzenlediği yaz okulu programına tepki gösterdi.

Bir öğrenci velisi, “Ben bu yapılanmadan çok rahatsızım ve benim gibi rahatsız birçok veli var” dedi. Okul önünde açıklama yapan CHP Ordu İl Başkanı CHP Bülent Akpınar ise “Adı ne olursa olsun, bizim çocuklarımız derneklere, vakıflara, tarikatlara emanet edilecek çocuklar değil. Çocuklarımıza devletin sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu noktada üzerimize düşen ne ise sonuna kadar mücadelesini vereceğiz'' diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZI EMANET ETTİĞİMİZ DEVLET, OKULU TÜGVA'YA TAHSİS EDİYOR"

Okul önünde açıklama yapan CHP’li Adıgüzel ise “Biz çocuklarımızı devlete emanet ediyoruz, fakat devletin buraya memur olarak görevlendirdiği kişi burayı TÜGVA’ya tahsis ediyor. TÜGVA burada işgalcidir. İlkokul çocukları üzerinde kampanya yapmaktadır. Sizi uyarıyorum, sorumlular hakkında gerekli işlemleri derhal yapın'' dedi.

Kaynak: ANKA