İstanbul Bahçelievler'de bir binada daha çökme meydana geldi!

İstanbul Bahçelievler'de sabah saatlerinde bir binada yaşanan çökmenin ardından bir başka mahallede ikinci çökme olayı meydana geldi.

İstanbul Bahçelievler'de bir binada daha çökme meydana geldi!

Sabah saatlerinde 4 katlı bir binada çökme olayı yaşanan İstanbul Bahçelievler'de öğle saatlerinde ikinci bir çökme olayı meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi'ndeki olayda 4 katlı binanın çatısında meydana gelen çökmeden sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Sabah 04.45 sıralarında da Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigâr Sokak’ta çok katlı binanın alttan 3 katında çökme meydana gelmiş. Üstten 2 katı zemine oturmuştu. Çökme nedeniyle bina arka sokakta bulunan binaya yaslanırken, çöken binanın yaslandığı binaya da kısmen zarar vermişti.

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Kaynak: ANKA

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