Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı: Fenerbahçe sahaya çıkıyor

Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de yarın sahaya çıkacak.

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Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı: Fenerbahçe sahaya çıkıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yarın, rövanş mücadeleleri ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine TSİ 23.00'te konuk olacak.

Yarının maç programı şöyle:

20.45 Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)

23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)

23.00 Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

Kaynak: AA

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Aston Villa
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