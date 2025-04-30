Kocasinan Şimşekspor U15, Kayseri Şampiyonu Oldu
Kayseri U15 Ligi Play-Off ilk maçında Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Atletikspor’u 3-0 mağlup ederek Kayseri şampiyonluğunu kazandı. Goller Eyüp Efe Ayırtır (2) ve Muhammed Bekir Arslan’dan geldi.
Kayseri U15 Ligi Play-Off ilk maçı, Argıncık Stadı 1 Nolu Saha’da Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Atletikspor arasında oynandı. Karşılaşmayı Berkecan Kalkan, Hamza Yıldız ve Osman Durmuş hakem üçlüsü yönetti.
Mücadeleye hızlı başlayan Kocasinan Şimşekspor, 11. ve 19. dakikalarda Eyüp Efe Ayırtır’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarının uzatma anlarında Muhammed Bekir Arslan’ın golüyle farkı üçe çıkaran Şimşekspor, maçı 3-0 kazandı ve Kayseri U15 Ligi şampiyonluğunu elde etti.
Kocasinan Şimşekspor U-15 Kadrosu: M. Efe Yeşil, Esat Gider, Taha Yasin Şimşek, Efe Tanyolu, Taha Mert Canbaz, S. Arda Çiftçi (Umut dk. 60), Abdi Eren Toker (Kerem dk. 60), Eyüp Efe Ayırtır (Eren dk. 60), Rıza Emir (Batuhan dk. 40), M. Bekir Arslan (Y. Hamza dk. 52)
Kayseri Atletikspor U-15 Kadrosu: Ömer Çetintaş, Ömer Haspolat (Ömer dk. 36), Berkay Işık, Fevzi Kapısız, Adnan Mert A., Yiğit Eren, Miraç Genç (A. Samet dk. 70), Berkay Atasoy, İbrahim Koçak (Emir dk. 70), Furkan Kuzucu (Furkan dk. 55), M. Talha Kaya (Efe dk. 70)
Şampiyonluk sevinci yaşayan Kocasinan Şimşekspor, maç sonrası büyük coşkuyla zaferini kutladı.
Kaynak: İHA