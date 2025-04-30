Beşiktaş Fenerbahçe Deplasmanına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Son Güncelleme:
Beşiktaş Fenerbahçe Deplasmanına Hazırlanıyor

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer idaresinde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması ağırlıklı gerçekleşti. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla startı verilen idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe Beşiktaş
Son Güncelleme:
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Denizlili Hayrunnisa Karaca, Halterde Türkiye Şampiyonu Oldu Denizlili Hayrunnisa Karaca, Halterde Türkiye Şampiyonu Oldu
Fenerbahçe Tarih Yazdı! EuroLeague'de 7'nci Kez Final Four Biletini Kaptı Fenerbahçe 7'nci Kez Final Four'da!
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Marka Ne Kadar İndirim Yapacak?
SSK Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşı Yeniden Hesaplandı! İşte Güncel Rakamlar... SSK Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşı Yeniden Hesaplandı! İşte Güncel Rakamlar...
Mevduat Faizinde Tutarlar Güncellendi: Aylık Getirisi Eve Bir Maaş Daha Bağladı Mevduat Faizinde Tutarlar Güncellendi: Aylık Getirisi Eve Bir Maaş Daha Bağladı