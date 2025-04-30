Beşiktaş Fenerbahçe Deplasmanına Hazırlanıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer idaresinde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması ağırlıklı gerçekleşti. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla startı verilen idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İHA
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