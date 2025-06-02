Kocaelispor Selçuk İnan'ı Açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Selçuk İnan oldu.

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Kocaelispor Selçuk İnan'ı Açıkladı

Trendyol Süper Lig’in çiçeği burnunda ekibi Kocaelispor’un yeni teknik direktörü belli oldu.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında "Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan için yarın saat 11.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.

Körfez ekibi, Süper Lig'e yükselmeyi başardığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile 12 Mayıs'ta yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA

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Süper Lig Kocaeli
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