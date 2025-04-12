Kasımpaşa Öncesi, Kayserispor’da 4 Eksik
Kayserispor, sahasında ağırlayacağı Kasımpaşa maçı öncesinde sakatlık ve ceza krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa maçında 4 isimden faydalanamayacak.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da, yarın oynanacak Kasımpaşa maçında kart cezası nedeniyle 2, sakatlıklar nedeniyle 2 olmak üzere toplam 4 oyuncusundan mahrum kalacak.
Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören kaptan Gökhan Sazdağı, Adana Demirspor maçı sonrası PFDK'dan ceza alan kaleci Onurcan Piri, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Arif Kocaman, yarınki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: İHA
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