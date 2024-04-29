Karşıyaka play-off biletini kaptı
Karşıyaka, TFF 3. Lig'de üçüncü olarak 2. Lig'e çıkmak için play-off biletini kaptı.
İzmir'in ve Türk futbolunun asırlık çınarlarından Karşıyaka (KSK) TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonu 52 puanla üçüncü sırada tamamlayarak 2. Lig'e yükselmek için Play-off'a kalmayı başardı.
KSK, Play-off 1. Tur ilk maçını 2 Mayıs Perşembe günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ligi 39 puanla 6. sırada bitiren Anadolu Üniversitesi ile oynayacak.
Yeşil kırmızılıların hedefi play-off'tan 2. Lig'e yükselmek. KSK maçın hazırlıklarına pazar günü başladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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