Karşıyaka play-off biletini kaptı

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de üçüncü olarak 2. Lig'e çıkmak için play-off biletini kaptı.

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Karşıyaka play-off biletini kaptı

İzmir'in ve Türk futbolunun asırlık çınarlarından Karşıyaka (KSK) TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonu 52 puanla üçüncü sırada tamamlayarak 2. Lig'e yükselmek için Play-off'a kalmayı başardı.

KSK, Play-off 1. Tur ilk maçını 2 Mayıs Perşembe günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ligi 39 puanla 6. sırada bitiren Anadolu Üniversitesi ile oynayacak.

Yeşil kırmızılıların hedefi play-off'tan 2. Lig'e yükselmek. KSK maçın hazırlıklarına pazar günü başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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