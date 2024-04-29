Göztepe'ye kutlama mesajları

Dün oynanan Gençlerbirliği maçını 2-0 kazanarak Trendyol 1. Lig'de bitime iki hafta Süper Lig biletini alan ikinci şampiyon Göztepe'ye kutlamalar peşpeşe geliyor.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay hem maçı statta izleyenler arasındaydı hem de sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayınladılar. TFF ve bazı Süper Lig kulüpleri ile İzmir'in iki köklü kulübü İzmirspor ve Altınordu da Göztepe'yi kutlayanlar arasında. Söz konusu mesajlar şöyle:

Vali Elban:

"İzmir'imizin güzide takımlarından Göztepe, Süper Lig'de! Şehrimizin mücadelesini, tutkusunu ve ruhunu sahaya yansıtan sporcularımızı, teknik ekibi ve yönetimi gönülden kutluyorum. Diğer takımlarımızı da en kısa sürede ait oldukları yer olan Süper Lig'de görmeyi temenni ediyorum."

Başkan Tugay:

"İzmir’imizin köklü spor kulüplerinden Göztepe yeniden Süper Lig'de. Göztepe kulübümüzü, oyuncuları, teknik ekibi, yöneticileri ve gönül veren tüm taraftarları ile yürekten kutluyorum. Süper Lig'de başarılar diliyorum."

TFF:

"Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Gençlerbirliğini 2-0’lık skorla mağlup ederek Trendyol Süper Lig’e çıkmayı garantileyen @Goztepe’yi tebrik ederiz.

GS:

"Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe’yi başarısından dolayı tebrik ederiz. Hoş geldiniz. @Goztepe"

BJK:

"Eyüpspor’un ardından Trendyol Süper Lig’e direkt olarak yükselme başarısı gösteren @Goztepe’yi tebrik ederiz. Her iki kulübe de Trendyol Süper Lig’de başarılar dileriz."

İzmirspor:

"Şehrimizin güzide takımlarından, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe Spor Kulübü'nün şampiyonluğunu kutlar, Süper Lig'de başarılar diliyoruz."

Altınordu:

"Sezonun bitimine iki hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen şehrimizin takımı @Goztepe'yi tebrik ederiz. Başarılarından dolayı Göztepe A.Ş. Başkanı Rasmus Ankersen'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Göztepe camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon Süper Lig'de başarılar dileriz."

Kaynak: Gerçek Gündem