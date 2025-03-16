Karşıyaka Kıyısından Döndü

Voleybolda 2011 yılında Sultanlar Ligi'nden düştükten sonra Kadınlar 1'inci Ligi'nde 7 kez Play-Off oynayan Karşıyaka finallerden yine eli boş dönmenin üzüntüsünü yaşadı.

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Karşıyaka Kıyısından Döndü

Sponsor desteğiyle başladığı bu sezon lig etabını grubunda ikinci sırada bitiren, Alanya'daki yarı finallerde ilk iki maçı 3-2 kaybeden ancak son maçta 3-0 kazanarak finale kalan İnfo Yatırım Karşıyaka, kulübün sıkıntılı günlerinde camiaya şampiyonluk sevinci yaşatmanın kıyısından döndü.

Alanya'daki finallerde ilk gün Göztepe'ye 3-1 mağlup olup, ikinci gün İBB Spor'u aynı skorla yenen Kaf-Kaf, kazanın Sultanlar Ligi'ne çıkacağı son maçta İlbank'a 3-1 yenilerek şampiyonluk yolunda havlu attı.

Öte yandan Sultanlar Ligi hasretini 15 seneye çıkan yeşil-kırmızılılar, 7 kez Play-Off'larda hedefine ulaşamazken, İzmir'de bu süreçte kurulan rakipler Aras Kargo'dan sonra Göztepe de lige yükselme hedefine ulaştı.

Kaynak: DHA

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