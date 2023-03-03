Karar değişti: Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor maçına alınmayacak!

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçına deplasman takımı taraftarları alınmayacak.

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Karar değişti: Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor maçına alınmayacak!

Kayserispor hafta başında Fenerbahçe taraftarının deplasman tribününe alınmaması için Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu'na başvuru yapmıştı. Sarı kırmızılıların talebi kabul edilmişti. Kayserispor başvuru için ise "Bizlere ulaşan ve oynanacak futbol maçına; futbol doğasına uygun olmayan, kötü niyetli yaklaşımlarla ilgili mesajlar, bizi böylesine zor bir konuda Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu’na müracaat etmeye mecbur bırakmıştır." açıklamasını yapmıştı.

FENERBAHÇE İTİRAZ EDECEK

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe, 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor'un konuğu olacak. Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Kayseri İl Güvenlik Kurulu, güvenlik gerekçesiyle sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe girmesini yasaklamıştı. Fenerbahçe Kulübü, alınan bu karara itiraz etti ve Kayseri 2'nci İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme, maçın 4 Mart Cumartesi günü oynanacağını göz önünde bulundurarak, Fenerbahçe taraftarlarının deplasman tribününe alınmama kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme bu ara kararında, Fenerbahçe'nin dava dilekçesindeki iddiaların cevaplanması, kararda belirtilen güvenlik gerekçesinin nedeninin, bahsi geçen güvenlik sorununa ilişkin somut bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesini istedi.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nu bugün dinleyen mahkeme, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verdi.

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