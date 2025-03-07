Jose Mourinho Basın Toplantısında Uyudu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında alınan 3-1’lik Rangers mağlubiyetinin ardından katıldığı basın toplantısında, muhabirin sorduğu sorunun uzunluğuna uyuyormuş gibi yaparak tepki gösterdi.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde ağırladığı İskoçya temsilcisi Rangers karşısında alınan 3-1’lik yenilginin ardından teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BASIN TOPLANTISINDA UYUDU!

Basın toplantısı esnasında Portekizli teknik adam, kendisine yöneltilen bir sorunun uzunluğuna tepki göstererek uyuyormuş gibi yaptı.

Mourinho’nun uyuyormuş gibi yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Mourinho, sadece savunmada değil bir bütün olarak kötü bir performans gösterdiklerini belirterek, bu performans sonrası alınan sonucu iyi olarak değerlendirdi.

“Daha da kötü olabilirdi” diyen teknik direktör, bir penaltılarının verilmediğini dile getirirken ortaya konulan performansın ardından hakem konuşmanın çok da doğru olmadığını ifade etti.

FRED’İN YOKLUĞUNU ANIMSATTI

Sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyen Fred’in yokluğunun kendilerini etkilediğini belirten Mourinho, Fred varken hem kendisinin iyi oynadığını hem de takımın harika oynadığını ifade etti.

Mourinho, savunmada inanılmaz hatalar yaptıklarını ve savunma arkasına atılan topları kontrol edemediklerini kabul ederek, bugün aldıkları cezayı hak ettiklerini söyledi.

’90 DAKİKA DAHA VAR’

Henüz turun bitmediğini de dile getiren Portekizli teknik direktör, önlerinde daha oynanacak 90 ya da 120 dakika olduğunu da söyleyerek önümüzdeki hafta İskoçya’da oynanacak maça atıf yaptı.

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Kaynak: AA

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