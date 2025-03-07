Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e 4 Yıl Men Cezası

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasaklılar listesindeki bir maddenin vücudunda rastlanması sonucu güreş faaliyetlerine katılması geçici yasaklanan Rıza Kayaalp hakkında karar açıklandı. Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası ve 28 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elde edilen tüm sonuçların diskalifiye edilmesi kararı verildi.

Son Güncelleme:
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e 4 Yıl Men Cezası

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e ağrılarını dindirmek için kamp hazırlığında kullandığı madde nedeniyle 4 yıl men cezası verildi.

CAS ADD, Türk güreşçi Rıza Kayaalp'in yasaklı madde kullanımından dolayı ADRV işlemiş olduğunu doğruladı ve kendisine 4 yıl men cezası verdi. 28 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elde edilen tüm sonuçların diskalifiye edilmesi kararı da alınırken Rıza Kayaalp konuya ilişkin açıklama yaptı.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e 4 Yıl Men Cezası - Resim : 1

Ceza bildiriminin kendisine ulaştığını ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirten 36 yaşındaki Şampiyon sporcu Kayaalp şöyle konuştu:

"Ben aslında güreşi bırakmış bir sporcuyum, birileri uğraşıyor. Maçtan önce de değil. Kampta hazırlanırken sakatlıktan dolayı ağrılarımı dindirmek için kullandığım bir ilaç. Tedavi sürecinde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Bunun sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız. Hiçbir madalyamda haksız bir başarı yok. Ama sona geldiğim spor kariyerimde neden benimle uğraşıyorlar anlamadım."

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e 4 Yıl Men Cezası - Resim : 2

Kayaalp, "Vücuda ek enerji sağlayıcı madde kullanmasının" tespit edilmesi nedeniyle spor müsabakalarından geçici olarak men edilmişti. Kayaalp, bu nedenle Paris Olimpiyatları’na da katılamamıştı.

Yasaklı Madde Kullandığı Tespit Edilen Rıza Kayaalp, Olimpiyatlardan Men EdildiYasaklı Madde Kullandığı Tespit Edilen Rıza Kayaalp, Olimpiyatlardan Men EdildiSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Rıza Kayaalp Güreş
Son Güncelleme:
Kutulardan Çıkan Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Fenerbahçe Evinde Rangers'a Mağlup! Kanarya Tur Şansını Zora Soktu Kanarya Tur Şansını Zora Soktu
Yüzyıllardır Sadece Bir İlde Üretiliyor, Doktorlar Bile Hastalarına Öneriyor! Giyen Hastalık Yüzü Görmüyor Yüzyıllardır Sadece Bir İlde Üretiliyor, Doktorlar Bile Hastalarına Öneriyor!
Jose Mourinho'dan Maç Sonu Değerlendirmesi: 'Takım Olarak Çok Kötüydük' Jose Mourinho'dan Takımına Eleştiri
ÇOK OKUNANLAR
Zorunlu Deprem Sigortası'nda Tarife Değişti! Karar Resmi Gazete'de Zorunlu Deprem Sigortası'nda Tarife Değişti
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e 4 Yıl Men Cezası Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e 4 Yıl Men Cezası
Suriye’de Hareketli Gece! Esad Yanlıları ile Ordu Arasında Çatışma: Çok Sayıda Ölü Var Suriye’de Hareketli Gece! Esad Yanlıları ile Ordu Arasında Çatışma: Çok Sayıda Ölü Var
Kanal D'nin İddialı Dizisi Annem Ankara Final Yapıyor! Son Bölüm O Tarihte Yayınlanacak Annem Ankara Dizisi Final Yapıyor
Mimar Ece Gürel'in Kıyafetleri İncelenmek Üzere Emniyette! İlk Rapor Çıktı Mimar Ece Gürel'in Kıyafetleri İncelenmek Üzere Emniyette! İlk Rapor Çıktı