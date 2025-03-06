Fenerbahçe Evinde Rangers'a Mağlup! Kanarya Tur Şansını Zora Soktu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, kendi evinde İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup oldu.

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Fenerbahçe Evinde Rangers'a Mağlup! Kanarya Tur Şansını Zora Soktu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers ile sahasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayan maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetti.

Fenerbahçe Evinde Rangers'a Mağlup! Kanarya Tur Şansını Zora Soktu - Resim : 1

Rangers, 6. dakikada Cyriel Dessers’in attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Alexander Djiku’nun 30. dakikada attığı golle skora eşitliği getirdi ve durumu 1-1 yaptı. Vaclav Cerny’nin 42. ve 81. dakikalarda bulduğu golle Rangers fenerbahçe karşısında durumu 3-1’e getidi.

Fenerbahçe Evinde Rangers'a Mağlup! Kanarya Tur Şansını Zora Soktu - Resim : 2

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Rangers’e 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe rövanş maçını 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynayacak.

Fenerbahçe Evinde Rangers'a Mağlup! Kanarya Tur Şansını Zora Soktu - Resim : 3

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