Jose Mourinho'dan Maç Sonu Değerlendirmesi: 'Takım Olarak Çok Kötüydük'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Takım olarak çok kötü oynadıklarını söyleyen Mourinho, " Eğer bana ‘tur bitti mi' diye sorarsanız, bence daha tur bitmedi. 90 dakika veya 120 dakika var" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Maç Sonu Değerlendirmesi: 'Takım Olarak Çok Kötüydük'

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoç ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bugün sahanın her yerinde kötüydük. Belki bu söyleyeceğim komik gelebilir ancak aslında bu iyi sonuç. Gösterdiğimiz performans sonrası sonuç farklı olabilirdi. Kaleci Butland harika kurtarışlar yaptı. Bir penaltı pozisyonumuz var. Böyle bir performans sonrası hakem konuşmak yanlış olur. Tamamen takım olarak çok kötüydük.

Jose Mourinho'dan Maç Sonu Değerlendirmesi: 'Takım Olarak Çok Kötüydük' - Resim : 1

'DAHA TUR BİTMEDİ'

İkili mücadeleleri kaybettik. Hızlı top çeviremedik. Bu söylemeyi sevmiyorum ancak; Fred'in yokluğu da bizi etkiledi. Hem Fred harika oynuyor hem takım onunla birlikte harika oynuyordu. Onun eksikliğini hissettik. Savunmada inanılmaz hatalar yaptık. Savunma arkasına atılan topları kontrol edemedik. Bana göre aldığımız cezayı hak etti. Eğer bana ‘tur bitti mi' diye sorarsanız, bence daha tur bitmedi. 90 dakika veya 120 dakika var" ifadelerini kullandı.

Değişikliklerin oyuna etkisiyle ilgili sorulan soruya Mourinho, "Bizler defans Çağlar - Skriniar - Yusuf ile maça başlamıştık. Dolayısıyla son maçta (Yusuf) kendisini dinlendirmiştik. (Çağlar) Söyüncü sakatlanınca Djiku'yu sokmak zorunda kaldık. Dolayısıyla kimle oynayabilirdik. Skor olarak geriye düşünce 4'lüye döndük" yanıtını verdi.

Jose Mourinho'dan Maç Sonu Değerlendirmesi: 'Takım Olarak Çok Kötüydük' - Resim : 2

'TEK POZİTİF ŞEY...'

Portekizli teknik adam tur ile ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:
"Benim için önemli değil. Bir 90 dakika daha var. Benim açımdan bugünkü maçla ilgili hiç pozitif bir şey yok. Her şey yanlıştı. Kaleci çok iyi kurtarışlar yaptı. Tek bir pozitif şey ikinci bir maç daha oynanacak olması."

Jose Mourinho'dan Maç Sonu Değerlendirmesi: 'Takım Olarak Çok Kötüydük' - Resim : 3

MOURINHO'DAN RANGERS'A TAVSİYE

Rangers'ın son maçlarda zorluk yaşadığı hatırlatılarak, "Bugünkü oyun sizi şaşırttı mı?" sorusuna Mourinho, "Şaşırmadım. Dünkü basın toplantısını dinlediyseniz daha fazla saygı duyamazdım. Bugün Ferguson pragmatikti geride 5'li oynadılar. Yapabildikleri kadar savunmada iyi işler yaptılar. Kaleci çok net pozisyonlar kurtardı. İkili mücadeleleri kazandılar.

Jose Mourinho'dan Maç Sonu Değerlendirmesi: 'Takım Olarak Çok Kötüydük' - Resim : 4

Dessers ve Cerny kontrataklarda sürekli bizim arkamıza attıkları ataklarla bizi avladılar. Butland 6 saniye kuralını ihlal etti. 30 saniye topu elinde tuttu. Çok mücadeleci performans sergilediler. Galibiyeti hak ettiler. Rangers için, çok fazla kutlama yapmayın. Onlara verebileceğim tek tavsiye bu. Şu an sakin olmalılar henüz bitmedi" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Evinde Rangers'a Mağlup! Kanarya Tur Şansını Zora SoktuFenerbahçe Evinde Rangers'a Mağlup! Kanarya Tur Şansını Zora SoktuSpor

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Jose Mourinho UEFA Avrupa Ligi UEFA Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş! Ne Kokusu Ne de Sertliği Kalıyor: Yumuş Yumuş Havlular İçin Meğer Yarım Çay Bardağı Yetiyormuş!
Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin
Fenerbahçe Evinde Rangers'a Mağlup! Kanarya Tur Şansını Zora Soktu Kanarya Tur Şansını Zora Soktu
17 Yaşındaki Milli Atıcıdan Büyük Zafer... Elif Berfin Altun Avrupa Gençler Şampiyonu Oldu 17 Yaşındaki Milli Atıcıdan Büyük Zafer
Kuralar Çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda Dev Derbi Fenerbahçe'den Galatasaray Derbisi İçin Flaş Talep
Galatasaray'da, Alanyaspor Mesaisi Galatasaray'da, Alanyaspor Mesaisi
ÇOK OKUNANLAR
Zorunlu Deprem Sigortası'nda Tarife Değişti! Karar Resmi Gazete'de Zorunlu Deprem Sigortası'nda Tarife Değişti
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e 4 Yıl Men Cezası Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e 4 Yıl Men Cezası
Suriye’de Hareketli Gece! Esad Yanlıları ile Ordu Arasında Çatışma: Çok Sayıda Ölü Var Suriye’de Hareketli Gece! Esad Yanlıları ile Ordu Arasında Çatışma: Çok Sayıda Ölü Var
Kanal D'nin İddialı Dizisi Annem Ankara Final Yapıyor! Son Bölüm O Tarihte Yayınlanacak Annem Ankara Dizisi Final Yapıyor
Mimar Ece Gürel'in Kıyafetleri İncelenmek Üzere Emniyette! İlk Rapor Çıktı Mimar Ece Gürel'in Kıyafetleri İncelenmek Üzere Emniyette! İlk Rapor Çıktı