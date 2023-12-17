Jasikevicius Fenerbahçe'ye hızlı başladı: İşte ilk transferi

Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'ya oyuk kurucu poziyonu için Keenan Evans'ı istiyor. Masada 3'lü bir takas söz konusu.

Jasikevicius Fenerbahçe'ye hızlı başladı: İşte ilk transferi

Fenerbahçe Beko'da geçtiğimiz gün bir ayrılık yaşanmıştı.

Koç Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe, 2010-2011 yıllarında Sarı lacivertli formayı girmiş Sarunas Jasikevicius ile 2.5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Jasikevicius'un ilk transferi için seçtiği isim belli oldu. Saras, Zalgiris Kaunas'ın ABD'li oyun kurucusu Keenan Evans'ı istiyor.

İtalya medyasından Superbasket'e göre; Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas ve Olimpia Milano arasında üçlü takas gerçekleşecek.

Geçtiğimiz sezondan beri Litvanya temsilcisinde forma giyen Evans, aşil tendonu sakatlığından dönmesine rağmen bu sezon 15.7 sayı, 2.8 ribaund, 3.6 asist, 1.1 top çalma, 0.1 blok ve 16.8 verimlilik puanlarının altına imzasını attı.

Jasikevicius Fenerbahçe'ye hızlı başladı: İşte ilk transferi - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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